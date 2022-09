Semana de quatro dias começa a chegar às empresas no próximo ano

Projecto-piloto será coordenado por Pedro Gomes, professor da Universidade de Londres e autor do livro “Sexta-feira é o novo sábado”. Governo vai apresentar proposta aos parceiros sociais em Outubro.

O Governo vai apresentar, em Outubro, aos parceiros sociais o desenho do projecto-piloto que permitirá implementar a semana de quatro dias em Portugal. O objectivo é que as experiências possam ter início ainda em 2023, como adiantou ao PÚBLICO o secretário de Estado do Emprego, Miguel Fontes.