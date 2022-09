Miqui Otero: “A literatura é tudo o que acontece quando parece não acontecer nada”

O escritor catalão Miqui Otero (n. 1980) faz no seu mais recente romance, Simón, um retrato luminoso e poliédrico de um certo desencanto. Quase em jeito de epopeia triste, conta-nos a história do pequeno Simón - tem oito anos de idade em 1990 - que cresce entre os clientes de um bar, que é propriedade da família, no bairro barcelonês de Sant Antoni, e que durante algum tempo sonha ser um mosquiteiro de capa e espada. Ao mesmo tempo que a vida de Simón vai decorrendo, durante mais três décadas, assistimos às alterações sociais e da paisagem da cidade de Barcelona.