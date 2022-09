Sociais-democratas Bacelar Gouveia e Gomes da Silva foram dar ideias ao Chega para rever a Constituição e elogiá-lo

Um referendo constitucional para rever a Constituição, rever as regras do estado de sítio e de emergência e criar um “estado de excepção económica"; o Parlamento passar a legislar sobre limitação de direitos, liberdades e garantias apenas por maioria qualificada; conferir capacidade legislativa à comissão permanente da Assembleia da República; incluir uma norma sobre recurso de amparo; repensar sistema de escolha de cargos como o de PGR, presidente do Tribunal de Contas ou juízes do Constitucional; reduzir número de deputados; e retirar a carga ideológica do preâmbulo da Constituição. A lista é mais extensa, mas estas são apenas algumas das ideias avançadas pelos juristas Jorge Bacelar Gouveia, Rui Gomes da Silva e Raul Soares da Veiga para uma revisão constitucional e que os deputados do Chega anotaram para acrescentar à sua proposta de revisão que a bancada do partido de André Ventura pretende lançar ainda esta semana.