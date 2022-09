Novos empréstimos abrandam ligeiramente e periferias voltam a ser opção

A pouca oferta de imóveis para venda e para arrendamento continua a pressionar os preços do mercado residencial.

Em momentos de maior incerteza, como o actual – decorrente do aumento da inflação, das taxas de juro, de receios de recessão económica num cenário de continuação da guerra na Ucrânia, entre outros –, é comum os particulares adiarem investimentos, como o da compra de uma casa. E isso já começa a ser visível, embora em pequena escala, nos dados recentes do Banco de Portugal (BdP) e do Instituto Nacional de Estatística (INE), relativos a Julho.