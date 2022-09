Que efeitos podemos esperar da subida das taxas de juro?

A subida dos juros anunciada pelo BCE na última quinta-feira foi maior do que aquilo que Christine Lagarde tinha sinalizado em Julho. E para as próximas reuniões, estão já prometidas novas subidas, com impactos fortes nas prestações dos créditos, por exemplo. Neste P24 ouvimos o jornalista do PÚBLICO, Sérgio Aníbal.

