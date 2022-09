Segunda na TV: acção e aventura, para entreter Uma Turma Difícil

CINEMA

A Vida Íntima de Sherlock Holmes

TVCine Edition, 10h45

Nesta comédia que parodia o universo do detective mais famoso do mundo criado por Sir Arthur Conan Doyle, Billy Wilder, que durante décadas tinha um desejo de fazer um musical baseado neste mundo, conta duas histórias (não-musicais) sobre Sherlock Holmes, aqui visto como uma pessoa que existe e é diferente da que foi registada nas aventuras narradas pelo seu parceiro, o Dr. Watson. Filme de 1970.

Con Air - Fortaleza Voadora

Hollywood, 21h30

Nicolas Cage é Cameron Poe, um condenado inocente que é transferido de avião para outro estabelecimento prisional. Juntamente com ele vão outros prisioneiros de máxima segurança que, a meio da viagem, conseguem desviar o avião. Cabe a este prisioneiro de bom coração, enfrentar sozinho um impressionante elenco de malfeitores: Cyrus, the Virus (John Malkovich), Diamond Dog (Ving Rhames) e Garland Greene (Steve Buscemi), entre outros. Entretanto, em terra, o agente Vince Larkin (John Cusack) tenta arranjar uma maneira de resolver uma situação volátil.

As Teias do Crime

Cinemundo, 22h30

Brian (Mark Ruffalo) e Paulie (Ethan Hawke) são dois amigos de infância que cresceram juntos num bairro problemático do sul de Boston. Para eles, nascidos e criados no seio de uma comunidade marginal, o destino estava escrito. Habituados a pequenos crimes, cedo passam a planos mais arrojados acabando por cair nas mãos de Pat Kelly (Brian Goodman), chefe do crime organizado da zona. A partir daí as suas vidas são caminhos sem retorno. Estreia de Brian Goodman na realização, o filme inspira-se no seu difícil percurso de vida nas ruas.

Jumanji, O Nível Seguinte

AXN, 22h52

Depois das espantosas aventuras onde quase se perderam numa outra dimensão, as vidas de Spencer, Fridge, Bethany e Martha voltaram à normalidade. Isto até ao dia em que Spencer resolve reactivar o jogo Jumanji na cave do avô. Numa tentativa de o consertar, é novamente sugado para o seu interior. Um filme de Jake Kasdan lançado em 2019, com Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart e Karen Gillan.

Uma Turma Difícil

RTP2, 23h52

Desrespeito, violência, falta de perspectivas. É com estas condições que a professora Anne Gueguen (Ariane Ascaride) se depara, numa escola parisiense, com a mais problemática das suas turmas. Então lembra-se de lhes propor um desafio: entrarem juntos num concurso de reflexão sobre as memórias do Holocausto. Um drama sobre os desafios da educação, baseado numa história verídica, com assinatura de Marie-Castille Mention-Schaar (Bowling - Amigas em Jogo). O jovem Ahmed Dramé foi nomeado para o César de Actor Mais Promissor.

Cartas de Iwo Jima

Hollywood, 3h20

“Lado B” do díptico de Clint Eastwood sobre a batalha de Iwo Jima. Enquanto As Bandeiras dos Nossos Pais partia da icónica imagem de cinco marines a erguerem a bandeira dos EUA no Monte Suribachi, Cartas de Iwo Jima aborda o acontecimento na perspectiva dos combatentes japoneses.

DOCUMENTÁRIO

Laji, Histórias de Refugiados em Portugal

RTP1, 22h56

Foram perseguidos por motivos de religião, por activismo pelos direitos das mulheres ou simplesmente fugiram à guerra. Milhares de refugiados foram aqui recebidos nos últimos anos, ao abrigo de diferentes protocolos internacionais de ajuda. Os países de origem variam — Síria, Sudão, Irão, Iraque, etc. — e Portugal, em regra, não é o seu destino preferencial. Um documentário focado nas pessoas, culturas, identidades, problemas e sonhos que formam a complexa realidade dos refugiados entre nós.

INFORMAÇÃO

Primeira Pessoa

RTP1, 21h01

Fátima Campos Ferreira faz uma entrevista informal a Elisa Ferreira: professora Catedrática da Faculdade de Economia do Porto que é também uma das mulheres mais proeminentes da política portuguesa. Relatos pessoais de uma vida dedicada à causa pública, ao desenvolvimento do país e ao planeamento do território, da economista que já foi ministra por duas vezes, deputada europeia em três legislaturas e integra hoje o colégio de comissários da UE.