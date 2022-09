Vamos directos ao assunto – na sua edição mais recente, a revista científica Science dá-nos detalhes sobre a incrível viagem do burro doméstico ao longo da história contada pela genética. Se tivéssemos de escrever uma sinopse desse percurso, seria algo do género: o burro começou por ser domesticado em África há 7000 anos e depressa se espalhou pela Eurásia há 4500 anos. Já no Império Romano, foram criados burros gigantes para se reproduzirem depois mulas para transporte e a guerra. Se ainda quisermos dar uma espreitadela a Portugal, ficamos a saber que os burros portugueses estão muito próximos dos da África ocidental. Agora, vejamos o que se fez para chegar a estas conclusões e recontemos a história da domesticação do burro acompanhada com algumas peripécias.