Morreu Javier Marías, um dos maiores escritores espanhóis do nosso tempo

O escritor espanhol Javier Marías morreu este domingo em Madrid, aos 70 anos. Considerado um dos maiores romancistas espanhóis do nosso tempo, não sobreviveu a uma pneumonia que o deixara em coma há mais de um mês. A notícia da morte foi dada pelo ABC, que cita fontes familiares do autor de Coração tão Branco. Segundo o jornal espanhol, a família de Javier Marías comunicará oficialmente a morte ainda na tarde deste domingo.

Na crítica a Tomás Nevison, o seu último romance, publicado originalmente em 2021 e que teve tradução portuguesa em 2022, pela Alfaguara, José Riço Direitinho escrevia no Ípsilon que, para Javier Marías, a literatura “funciona sempre como um forma de se chegar ao conhecimento”, algo a que o escritor se entregava numa prosa “introspectiva”, “bastante digressiva e heterodoxa”, através da qual, “aos poucos”, se tornava clara “mais uma tentativa de compreender o mundo”.

Com a morte inesperada do escritor, membro da Real Academia Espanhola, eterno candidato ao Nobel — “Não vejo motivo para que me dêem ou não. Não é coisa que me preocupe. Não o desejo nem o espero”, dizia em 2019 ao Ípsilon —, Tomás Nevison torna-se inadvertidamente a despedida literária de um autor que nasceu rodeado pelas letras: o pai, figura determinante no seu percurso, era o filósofo Julián Marías Aguilera; durante o período que, na infância, passou nos Estados Unidos, a família tinha como vizinho Vladimir Nabokov.

Como disse certa vez Arturo Pérez-Reverte, citado no obituário do ABC, “eu queria ser Tintin, e Javier queria escrevê-lo”. Javier Marías começou a escrever aos 11 anos para, dizia, “continuar a ler aquilo de que gosto”. O primeiro romance, A Véspera, que nunca chegou a publicar, concluiu-o aos 15. Estávamos em 1966, a cinco anos de Los Domínios del Lobo, a primeira obra publicada, a vinte e três de Todas as Almas, romance que considerava seminal na sua obra e que, escrevia Isabel Lucas na entrevista ao Ípsilon de 2019, quando da reedição portuguesa (a primeira tradução tivera prólogo de António Lobo Antunes), inaugurava “alguns dos seus temas recorrentes: a espionagem, a intriga académica, uma reflexão sobre o tempo e o lugar”.

Javier Marías nasceu a 20 de Setembro de 1951, em Madrid. Os primeiros tempos, viveu-os entre mundos, entre a Espanha natal e os Estados Unidos, onde o pai leccionava em várias universidades. A marca inicial do seu percurso faz-se também em digressão. O primeiro romance, o supracitado Los Domínios del Lobo, completa-o em Paris, cidade onde escreve, vai ao cinema, toca guitarra nas ruas para garantir sustento. Um quotidiano bastante distante, imagina-se, do universo da espionagem e do mundo académico que, mais tarde, atravessariam a sua obra. De qualquer modo, os seus espiões não são necessariamente as personagens de thriller que associamos ao género. “Tenho um artigo muito antigo que falava da figura do espião como equivalente à do romancista. Alguém que tem de estar a inventar, a deduzir, a interpretar”, disse ao Ípsilon. “É um mundo no qual se acentuam temas que me interessam: o engano, a traição, o desengano, o poder, a verdade ou a mentira, a impossibilidade de não saber nunca nada com segurança. São coisas que também estão na vida de todos”.

Apesar da presença traços autobiográficos na sua escrita, não lhe interessava a autoficção e, como chegou a dizer ao New York Times, tinha a esperança de que ninguém se desse ao trabalho de lhe escrever a biografia. “Não vejo interesse. Não tive uma vida particularmente especial, aventureira”. A sua aventura era escrita como possibilidade de descoberta, de uma mais fiel apreensão da realidade. “Ao escrever, e concretamente ao escrever romances, penso melhor do que se estiver sentado numa cadeira a olhar para o tecto. A própria dinâmica de construir uma história, uma arquitectura, ajuda a pensar melhor sobre as coisas. Suponho que é por isso que continuo a escrever. Não para me conhecer a mim mesmo; eu não interesso nada”, reflectia ao Ípsilon.