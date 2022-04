Javier Marías: todo o mal volta

A vida, que é complexa e ambígua, como se sabe, compõe-se também daquilo que ocultamos aos outros, e que por vezes é muito; é feita da dificuldade, ou mesmo da impossibilidade, de decifrarmos aqueles com quem privamos, incluindo os que nos são mais chegados, pois como escreveu Dickens, “cada coração palpitante é um segredo para o coração mais próximo”. Vem esta ideia a propósito do mais recente livro de Javier Marías (n. 1951), Tomás Nevinson, que não sendo uma sequela do inquietante Berta Isla (Alfaguara, 2018), decorre no mesmo universo nebuloso de segredos conjugais, de dilemas morais e de interrogações, de espiões.