Discurso de Saramago ilustrado por João Fazenda

Jerónimo Melrinho e Josefa Caixinha. Assim se chamavam os avós de José Saramago, dois analfabetos sábios. Deles nos fala este livro, que reproduz parte do discurso que o escritor leu na Academia Sueca, no dia 7 de Dezembro de 1998.

Começa assim: “O homem mais sábio que conheci em toda a minha vida não sabia ler nem escrever.” E, algo paradoxalmente, logo nos conquista para a leitura. Numa descrição comovente do quotidiano dos avós e do seu próprio, José Saramago retrata a dureza dos trabalhos do campo, mas também momentos de reconforto e ternura.

O escritor diz ter tido consciência de “que estava a transformar as pessoas comuns que eles haviam sido em personagens literárias e que essa era, provavelmente, a maneira de não os esquecer”.

Foto “O homem mais sábio que conheci em toda a minha vida não sabia ler nem escrever” João Fazenda

Palavras que podem ser lidas e entendidas por crianças e por adultos e que aparecem agora ampliadas de sentido pelas ilustrações de João Fazenda.

“Quis chegar a um equilíbrio entre o lado pessoal e o lado universal do texto”, diz o ilustrador ao PÚBLICO, contando que “não foi fácil o processo de pesquisa até encontrar o tom visual certo”. Diz ainda que não conhecia o discurso, mas logo se identificou com ele. “No entanto”, lembra, “demorei até perceber que ambientes queria que tivesse, quis limpar um pouco o imaginário neo-realista”.

Também levou tempo a chegar “às figuras, às personagens que vivem naquela paisagem” e evitou que a obra se tornasse “um álbum de família, quase documental”.

Foto O ilustrador evitou que a obra se tornasse “um álbum de família, quase documental” João Fazenda

A pensar no público mais novo, “não sendo o livro propriamente uma história com princípio, meio e fim”, João Fazenda teve a preocupação de que essa “falta de narrativa fosse visualmente compensada com a sucessão dos dias e das noites”. E explica: “Tentei que o livro tivesse uma história e, como há ali a questão do tempo, que eles [os miúdos] percebessem esse encadeamento.”

Conseguiu chegar ao tom que procurava através “de aguarelas e de um registo mais fluido do que é habitual”, descreve.

Foto “O mundo é tão bonito, e eu tenho tanta pena de morrer”, disse a avó de Saramago. “Não disse medo de morrer, disse pena de morrer“ João Fazenda

Uma verdadeira e sentida homenagem aos avós

Uma das editoras, Adélia Carvalho, conta ao PÚBLICO via email como se chegou até a este livro: “A Tcharan sonhava com a ideia (meio utópica) de um dia poder editar um texto do nosso grande José Saramago.”

Com o início das comemorações do centenário, o sonho voltou a aparecer. “Procurei textos do autor que não estivessem publicados em livro, crónicas, poemas, entrevistas... algo que desse para fazer um livro ilustrado para todas as idades.”

Lembrou-se então do discurso da entrega do Nobel: “Reli-o e voltei a ficar rendida, parecia que ainda estava a ouvir o Saramago, naquele dia tão feliz para Portugal. A parte inicial em que fala da sua infância é uma verdadeira e sentida homenagem aos seus avós e às suas origens.”

Obtida a autorização da Fundação Saramago, após reunião com Pilar del Río, “viajei de Lisboa para o Porto e não cabia em mim de tanta alegria”, passou-se à fase de encontrar quem ilustrasse aquelas palavras iniciais do discurso. Em conjunto com a outra editora da Tcharan, Marta Madureira, chegaram rapidamente ao nome de João Fazenda.

“Teria de ser outro grande nome, que honrasse o nome de Saramago, que interpretasse o texto com a leveza e poeticidade que o texto pedia. O primeiro nome foi logo João Fazenda, que aceitou de imediato.”

Quanto ao resultado, dizem: “Achamos que foi a união perfeita. Fez um trabalho formidável, está um livro fluido, luminoso, com umas cores fantásticas, com um traço que parece que foi tudo fácil, mas sabemos que o João demorou a encontrar o caminho.” Assim o confirmámos depois.

Foto “(...) tive consciência de que estava a transformar as pessoas comuns que eles haviam sido em personagens literárias e que essa era, provavelmente, a maneira de não os esquecer (...)” João Fazenda

Sobre a responsabilidade de ilustrar um texto “famoso e recordado” de um escritor tão importante, João Fazenda diz: “Não podemos pensar muito nisso, sob pena de não conseguirmos fazer nada. Mais do que ser de um Nobel, o que interessa sempre é a magia do texto, identificarmo-nos com ele e sentirmos vontade de o ilustrar.” Foi o que aconteceu. E ainda bem.

Jerónimo e Josefa Texto: José Saramago

Ilustração: João Fazenda

Edição: Tcharan

22 págs., 14,90€

