“Não tenho nenhum fetichismo por aquela fórmula [de cálculo de pensões]”, garante Vieira da Silva

O Governo estará a estudar uma actualização à fórmula que permite calcular a actualização do valor das pensões, criada em 2008 pelo então ministro do Trabalho, Solidariedade e da Segurança Social, José António Vieira da Silva. Ao PÚBLICO, o antigo governante elogia a decisão do Governo, diz que a fórmula que desenhou há 14 anos está datada e que é preciso encarar as regras sobre a actualização das pensões com relativa flexibilidade.