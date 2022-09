Costa garante que apoio às famílias apanha classe média

O plano de resposta ao aumento dos preços do Governo passa por medidas como o aumento das pensões, um pagamento extraordinário aos cidadãos que auferem até 2700 euros mensais, a redução do IVA sobre a electricidade, um travão ao aumento das rendas e o congelamento dos passes.

O Governo aprovou esta segunda-feira um pacote de medidas de apoio ao rendimento das famílias para responder ao “brutal” aumento da inflação e que, segundo frisou o primeiro-ministro, António Costa, também abrange a classe média. As medidas estão avaliadas em 2400 milhões de euros, que elevam para 4000 milhões de euros o valor mobilizado pelo executivo para responder ao aumento dos preços. O líder do executivo garantiu que este montante não põe em causa as contas certas.