Um plano de cheque para combater a inflação

O plano de resposta ao aumento dos preços do Governo passa por medidas como o aumento das pensões, a redução do IVA sobre a electricidade, um travão ao aumento das rendas, o congelamento dos passes dos transportes públicos e um pagamento extraordinário aos cidadãos que auferem até 2700 euros mensais. Neste P24 ouvimos o director-adjunto do PÚBLICO, David Pontes.

