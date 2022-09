Brasil, 200 anos: uma edição especial para guardar

O PÚBLICO celebra o bicentenário da independência do Brasil com uma edição exclusiva para os nossos assinantes: são mais de 360 páginas de ensaios de reputados historiadores e grandes reportagens e entrevistas sobre o Brasil de hoje.

O Brasil foi em Agosto a estrela do P2 de Verão. Com 13 ensaios, de reputados historiadores e outros cientistas sociais, portugueses e brasileiros, e com um conjunto de grandes reportagens e entrevistas de fundo, o PÚBLICO assinalou os 200 anos da independência do país, todos os dias.

Agora, juntamos todos esses textos numa edição especial, em PDF, exclusiva para os nossos assinantes, que pode descarregar da Estante P e guardar.

São mais de 360 páginas com um mês de ensaios, entrevistas e reportagens que nos ajudam a perceber um país com o qual “partilhamos a língua, uma memória comum e uma história de encontros e desencontros”, como nos diz o director do PÚBLICO Manuel Carvalho no texto introdutório desta edição.

Os povos indígenas e a “formação da sociedade colonial no Brasil”, o papel do tráfico de escravos, os brasileiros de torna-viagem do século XIX, são alguns dos ensaios que pode ler ou reler nesta edição; bem como as reportagens onde contamos como o “maior país católico do mundo” se está a tornar um bastião evangélico ou como se vive nas favelas de São Paulo.

Mas há mais: aos textos publicados nas últimas semanas acrescentamos alguns artigos de opinião que reflectem o debate que se foi fazendo nas páginas do PÚBLICO, a propósito das diferentes perspectivas históricas incluídas na série especial.

E um dos temas, como não podia deixar de ser, é a polémica viagem do coração de D. Pedro para o Brasil, para as cerimónias que celebram os 200 anos de independência.

No PÚBLICO não abdicamos de assumir um papel de divulgador de conhecimento e de dinamizador cultural. Esta edição especial, em PDF, que pode descarregar da Estante P e ler em qualquer lugar, é prova do nosso compromisso.