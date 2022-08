Os brasileiros de torna-viagem no final do século XIX

No caleidoscópio social da emigração transatlântica, o apodo de “brasileiro de torna-viagem” representava apenas uma das múltiplas combinações resultantes da transposição de portugueses para o Brasil, simbolizando o estatuto daqueles que cumpriam o ciclo migratório imaginado à partida, retornando a Portugal com algum tipo de sucesso e algumas expressões de exotismo. Na gíria da navegação mercantil, o “torna-viagem” era o emigrante que, partindo jovem, afrontara as vicissitudes da zona equinocial, voltando mais encorpado, batido pelas ondulações da vida, com mais valor (fortuna, saber, experiência), numa representação análoga ao vinho com igual designação.