Superfícies são a principal via de transmissão de varíola-dos-macacos em crianças

A maioria das crianças analisadas num estudo espanhol foram infectadas pelo contacto com materiais e superfícies contaminadas com o vírus da varíola-dos-macacos. Em Portugal, há três casos de infecções em menores de 18 anos, mais precisamente entre os 10 e os 17 anos.

Desde Maio que a descrição do surto de varíola-dos-macacos se delimita maioritariamente com “homens, jovens (entre os 20 e os 40) e que têm sexo com outros homens”. Apesar de enquadrar a maioria das pessoas infectadas, não é um exclusivo. Um alerta significativo poderão ser as crianças e adolescentes (com menos de 18 anos) infectadas: os últimos dados disponibilizados pela Organização Mundial de Saúde, referentes a 22 de Agosto, indicam que são 140.