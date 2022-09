As escolas devem proibir os telemóveis? Nos EUA, as opiniões dos pais dividem-se

O filho de Julia Wilburn estava prestes a começar o sexto ano quando, após muita discussão, ela e o marido decidiram comprar um smartphone para o aluno do 2.º ciclo do ensino básico. No ano que se seguiu, diz Wilburn, as vantagens de o rapaz ter um telemóvel tornaram-se visíveis: é mais fácil coordenar as recolhas e entregas na sua escola no centro de Nashville, é divertido partilhar vídeos engraçados por mensagem e é bom quando o filho, a passar a noite em casa dos avós, lhe liga para casa.