Apoio geral a Liz Truss em queda apesar de a ministra continuar favorita a suceder a Boris Johnson

As sondagens mais recentes mostram que o apoio à candidata favorita a suceder a Boris Johnson na liderança do Governo britânico está em queda. As eleições primárias para a liderança do Partido Conservador, em que Liz Truss disputa o lugar de Boris Johnson com o ex-ministro das Finanças Rishi Sunak, terminaram na sexta-feira, e os resultados serão anunciados na segunda-feira.

De acordo com a sondagem do YouGov, apenas 12% acha que Liz Truss será uma boa ou grande líder, enquanto 52% considera que a gestão da actual ministra dos Negócios Estrangeiros será má ou terrível.

Os inquiridos estão divididos em relação a quem será pior, se Boris Johnson se Liz Truss, enquanto a maioria está convencida que a mais provável nova líder dos tories será a pior primeira-ministra desde Margaret Thatcher.

Segundo a sondagem da Opinium, o apoio a Truss caiu de 49% para 31% em apenas um mês, e, de acordo com a Bloomberg, também desceu o número de inquiridos que acham a ministra competente.

Mesmo assim, Liz Truss saiu do último debate entre os dois, realizado na noite de quarta-feira, como a favorita das casas de apostas, com 94% de probabilidades de ser a escolhida para suceder a Boris Johnson no partido e no Governo.

E o Politico, de acordo com as sondagens internas mais recentes, diz que o apoio a Truss andava nos 57% na semana antes do encerramento da votação para os 160 mil militantes conservadores.