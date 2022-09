Missão suspensa: lançamento da Ártemis I adiado para final de Setembro ou Outubro

É costume ouvir que “à terceira é de vez”. É o que se espera agora para a missão Ártemis I. Depois de uma nova fuga de combustível cancelar a segunda tentativa de lançamento esta semana, a NASA afirmou este sábado que não irá tentar novamente na próxima janela de lançamento (5 e 6 de Setembro). É um adiamento mais prolongado do que o esperado, que suspende para já as expectativas de descolagem.

As duas próximas oportunidades para lançar a Ártemis I são no final de Setembro (dias 26 e 27) e a meio de Outubro. Numa conferência de imprensa, este sábado, a NASA anunciou que as próximas datas dependerão das opções para resolver os problemas do foguetão que serão dadas pelos técnicos nos próximos dias.

Este sábado, a sensação foi de déjà-vu. O relógio marcava as 16h17 quando o anúncio chegou: descolagem cancelada. A decisão do director de lançamento da Ártemis I, Charlie Blackwell-Thompson, baseava-se, pela segunda vez, numa fuga de combustível. E, de novo, um problema com o hidrogénio líquido. Os técnicos identificaram uma fuga deste combustível numa peça lateral do andar principal do foguetão Space Launch System (SLS). As três tentativas levadas a cabo para reparar esta fuga não tiveram sucesso – e a equipa de lançamento recomendou “não avançar” com a descolagem.

De acordo com Mike Sarafin, responsável pela missão Artémis I, esta “fuga era maior que a detectada na última tentativa”. As próximas datas também dependerão da remoção do foguetão da plataforma de lançamento. Mike Sarafin referiu, na conferência de imprensa da NASA, que se for necessário reparar o SLS nas oficinas do Centro Espacial Kennedy, “demorará várias semanas” até poderem voltar a colocar o foguetão no local de partida para o espaço.

Dez minutos depois, Charlie Blackwell-Thompson confirmava o cancelamento deste voo, conforme anunciou a transmissão em directo da agência espacial norte-americana. Esta foi a segunda tentativa falhada da missão Artémis I, depois de uma outra fuga de hidrogénio líquido (mas num dos motores do andar principal do foguetão) ter determinado o cancelamento do voo na passada segunda-feira.

E porquê o hidrogénio como o vilão nestas duas tentativas de lançamento? Podemos recuperar a tabela periódica. O hidrogénio é a mais pequena das moléculas e, por isso, também escapa mais facilmente pelos buracos mais pequenos que possamos imaginar. E, mesmo com testes e mais testes, é expectável que algumas fugas não sejam visíveis até à contagem decrescente – quando o foguetão é abastecido com hidrogénio líquido.

Tanto na última segunda-feira como este sábado, o administrador da NASA, Bill Nelson, garantiu em entrevista aos canais da agência que só teríamos um lançamento quando fosse totalmente seguro. Bill Nelson reforçou que este é um teste de voo, que pretende garantir a segurança de futuros astronautas. “Vamos quando estivermos prontos, e nunca antes disso. Temos de ter a certeza de que é seguro antes de colocarmos humanos lá”, disse este sábado.

A Ártemis I é a primeira etapa de uma longa jornada com dois grandes objectivos: o regresso à Lua e a visita a Marte. Esta primeira missão do novo programa da NASA não leva astronautas ao espaço (isso está reservado para a próxima). O foguetão SLS vai levar a Órion ao espaço, num teste de voo não tripulado em torno da Lua – que permitirá garantir que tudo está a funcionar correctamente (ou fazer ajustes para os próximos voos).