Nova fuga de combustível adia pela segunda vez o lançamento da Ártemis I

Equipa de lançamento responsável pela Ártemis I recomendou “não avançar” com o voo e director de lançamento cancelou o voo. Próxima janela de oportunidade para a descolagem da primeira missão do novo programa espacial da NASA é esta segunda-feira, 5 de Setembro.

A pouco mais de três horas da janela de oportunidade para o lançamento da primeira missão do programa Ártemis, uma nova fuga de combustível conduziu a novo cancelamento: a equipa de lançamento recomendou “não avançar” e o director responsável por este voo confirmou. A próxima tentativa de descolagem poderá ser na próxima segunda-feira, 5 de Setembro (data já anunciada previamente pela NASA).

Depois do director de lançamento, Charlie Blackwell-Thompson, dar luz verde para o abastecimento dos depósitos do foguetão, uma nova fuga de combustível interrompeu este processo – e outra vez o hidrogénio líquido. A fuga agora identificada não está relacionada com o problema num dos motores do andar principal do foguetão, que motivou o adiamento na primeira tentativa de lançamento, na passada segunda-feira.

Neste caso, apesar de também ser no andar principal do foguetão, a falha técnica está localizada numa peça lateral: “As equipas encontraram uma fuga de hidrogénio líquido ao abastecer o combustível no andar central do foguetão”, escreveu a NASA, no seu blogue de acompanhamento da missão Ártemis I.​ Foram realizadas três tentativas de resolução deste problema – todas sem sucesso.

Depois da última tentativa de solucionar o problema, a equipa de lançamento (uma das várias equipas que trabalham no foguetão da NASA) recomendou “não avançar”, decisão acatada e confirmada por Charlie Blackwell-Thompson minutos depois, conforme anunciou a transmissão em directo da agência espacial norte-americana.

A missão Ártemis I tinha um período de duas horas para descolar da plataforma no Centro Espacial Kennedy, na Florida: entre as 19h17 e as 21h17.

A recomendação de “não avançar” não implica automaticamente um adiamento. Enquanto o cancelamento significa que não há voo e só pode ser definido pelo director de lançamento, uma recomendação de “não avançar” pode ser dada por qualquer uma das equipas que trabalham nesta missão – desde a meteorologia à equipa de lançamento, como é o caso nesta segunda tentativa da Ártemis I. Daí que, aquando da recomendação da equipa de lançamento, Charlie Blackwell-Thompson tenha aguardado dez minutos e pedido outras opiniões, como informou a transmissão da NASA.

A próxima data anunciada para o lançamento do primeiro voo do foguetão Space Launch System (SLS) e da cápsula Órion (acoplada no topo do foguetão) é já esta segunda-feira, 5 de Setembro. São menos de 48 horas para resolver o problema da fuga de combustível, mas permite aproveitar cerca de duas horas de janela de lançamento (a partir das 22h12 em Portugal continental). Outra opção é o dia seguinte, 6 de Setembro. Apesar de não estar nas datas anunciadas previamente pela NASA, é uma hipótese: mas improvável. Ao contrário das duas tentativas canceladas e do lançamento de 5 de Setembro, esta data permite apenas um período de 30 minutos para o lançamento, o que é considerado muito curto para o lançamento de um foguetão.

É nesta transmissão em directo que, daqui a algumas horas, poderá assistir à conferência de imprensa da NASA sobre este novo cancelamento. Às 21h, a NASA deverá anunciar neste espaço uma nova tentativa de lançamento ou a suspensão temporária da missão.

Como na última segunda-feira, o administrador da NASA, Bill Nelson, reforçou em entrevista aos canais da NASA que só haverá lançamento quando for totalmente seguro: “Não lançamos até ser seguro.” Sem adiantar qualquer informação sobre os próximos passos reforçou que este é um teste de voo, que pretende garantir a segurança de futuros astronautas. “Vamos quando estivermos prontos, e nunca antes disso. Temos de ter a certeza de que é seguro antes de colocarmos humanos lá”, disse.

“Às vezes cometemos erros, mas tentamos minimizá-los. São humanos que queremos levar nestes foguetões e quando estás lá [dentro de um foguetão] dás graças de saber que tudo foi verificado e não haverá preocupações”, referiu o administrador da NASA, que mencionou novamente a 24ª missão do vaivém espacial, em que o próprio Bill Nelson (à época astronauta) teve a sua missão cancelada quatro vezes.

A Ártemis I é a primeira etapa de uma longa jornada com dois grandes objectivos: o regresso à Lua e a visita a Marte. Esta primeira missão do novo programa da NASA não leva astronautas ao espaço (isso está reservado para a próxima). O foguetão SLS vai levar a Órion ao espaço, num teste de voo não tripulado em torno da Lua – que permitirá garantir que tudo está a funcionar correctamente (ou fazer ajustes para os próximos voos).

Se não partir até dia 6 de Setembro, a Ártemis I ficará temporariamente em suspenso. O foguetão SLS terá de sair da plataforma de lançamento, regressar à oficina e realizar novos testes para garantir a segurança do voo. Caso não parta no início da próxima semana, o mais provável é que este primeiro voo tenha de esperar pelo final de Setembro ou mesmo Outubro.