Índice alimentar da FAO cai pelo quinto mês consecutivo

O índice de preços alimentares da Organização para a Alimentação e a Agricultura das Nações Unidas (FAO, na sigla inglesa) recuou 1,9% em Agosto, para 138 pontos, face a Julho.

Foi o quinto mês, consecutivo, em que houve uma redução do indicador que resulta numa média de cinco subíndices de preços de bens alimentares (carne, lacticínios, cereais, óleos vegetais e açúcar) ponderados pela média das quotas de exportação mundial de cada um dos grupos no período de 2014-2016.

O índice, que atingiu o valor mais elevado da sua história de 32 anos em Março passado – em consequência do impacto da invasão da Ucrânia pela Rússia e dos efeitos que a guerra iniciada a 24 de Fevereiro teve nos mercados de cereais, óleos vegetais e fertilizantes –, terminou Agosto 7,9% acima de igual mês de 2021.

Diz a FAO (sigla em inglês para Food and Agriculture Organization of the United Nations), no seu comunicado emitido esta sexta-feira, que “todos os cinco subíndices” do índice agregado “caíram moderadamente em Agosto, com decréscimos percentuais mensais que variam entre 1,4% para os cereais e 3,3% para os óleos vegetais”.

Reinício das exportações da Ucrânia alivia preço dos cereais

“Em Agosto”, explica a FAO, “os preços internacionais do trigo caíram 5,1%, marcando o terceiro decréscimo mensal consecutivo”, que se justifica com “melhores perspectivas de produção, especialmente no Canadá, Estados Unidos da América e Federação Russa”; por uma “maior disponibilidade sazonal à medida que as colheitas prosseguiam no hemisfério norte”; e pelo retomar das “exportações dos portos do Mar Negro na Ucrânia, pela primeira vez em mais de cinco meses de interrupção”.

“Contudo”, sublinham os responsáveis da agência da ONU para a alimentação mundial, “os preços globais do trigo permaneceram 10,6% acima dos seus valores em Agosto do ano passado”.

A queda mais expressiva, de 3,3%, ocorreu no índice que mede o preço dos óleos vegetais disponíveis para exportação nos mercados internacionais. E, aqui também, há um efeito directo da guerra: “os valores mundiais do óleo de girassol diminuíram” devido a uma menor procura de importação global, “que coincidiu com a retomada gradual dos carregamentos dos portos marítimos da Ucrânia”.

Além disso, o recuo “contínuo do índice foi impulsionado pelos preços mundiais mais baixos dos óleos de palma, girassol e colza”, que “mais do que compensaram as cotações mais elevadas do óleo de soja”. Os preços internacionais do óleo de palma, acrescenta a organização, “caíram pelo quinto mês consecutivo em Agosto”, impulsionados pelo aumento da oferta da Indonésia, “principalmente graças a impostos de exportação mais baixos”, conjugado com o aumento sazonal da produção no Sudeste Asiático.

Nos lacticínios (leite, manteiga e queijo), o recuo do subíndice foi de 2% e na carne de 1,5%. O indicador que monitoriza os preços internacionais do açúcar registou uma queda de 2,1%, em cadeia, face a Julho passado, situando-se agora no patamar mais baixo desde Julho de 2021, acrescenta a FAO.