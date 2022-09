Duas pessoas detidas por venderem bilhetes para os Coldplay a 350 euros

Foram apreendidos seis bilhetes para o evento com “valores unitários faciais de 90€ e 150€, que se encontravam a ser transaccionados por valores que oscilam entre 250€ e 350€, num total especulado superior a 1100€”.

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) deteve duas pessoas por especulação de bilhetes para o concerto dos Coldplay, que terá lugar em Maio do próximo ano, em Coimbra.

Em comunicado enviado às redacções nesta sexta-feira, a ASAE explica que, “através da sua Unidade Nacional de Informações e Investigação Criminal, tem vindo a desenvolver, na última semana, uma operação de investigação e vigilância no âmbito da especulação, direccionada para a venda online de bilhetes para o concerto dos Coldplay”.

“Como resultado desta acção procedeu-se, até ao momento, à detenção de dois indivíduos, em flagrante delito, pela prática do crime de especulação, tendo sido apreendidos seis bilhetes para o evento com valores unitários faciais de 90€ e 150€, que se encontravam a ser transaccionados por valores que oscilam entre 250€ e 350€, num total especulado superior a 1100€”, acrescenta.

A nota destaca ainda que “os arguidos foram detidos, tendo um deles sido já presente a tribunal, com decisão de aplicação de suspensão provisória do processo, tendo sido condenado com uma pena de prisão suspensa de seis meses e 500€ de multa”.

A ASAE alerta os consumidores para que evitem “a aquisição de bilhetes acima do seu valor oficial, uma vez que essa venda constitui um crime de especulação, punido com pena de prisão de seis meses a três anos”.