Esgotados os 208 mil bilhetes para os Coldplay, entram em cena as queixas e a especulação

Em apenas algumas horas, os 208 mil bilhetes que foram postos à venda na manhã de quinta-feira para as quatro datas dos Coldplay em Coimbra desapareceram. Entre compradores legítimos, os revendedores e os bots também poderão ter conseguido o seu lugar na fila, passando à frente do cidadão comum. Horas depois, já havia no mercado paralelo ingressos por 1400 euros. E a promotora do concerto, a Everything is New, “já deu conhecimento às autoridades, nomeadamente à ASAE, da actividade ilegal de especulação”, embora esteja confiante de que a esmagadora maioria dos bilhetes tenha ido parar às mãos de fãs que pagaram o valor facial dos ingressos.​