De Aveiro a Vilar Formoso: depois da EN2, o turismo vira para a Estrada Nacional 16

O projecto de tornar a EN16 um produto turístico de excelência continua a avançar: desta feita, com uma reunião, em Fornos de Algodres, Guarda, de várias entidades que podem unir forças para promover a estrada e desenvolver a estratégia de torná-la a “nova” EN2. Esta quarta-feira, sentaram-se à mesa representantes do Turismo do Centro e de Portugal, comunidades intermunicipais da região, comissão de desenvolvimento regional do Centro, 14 municípios e da AHRESP (associação de hotelaria e restauração de Portugal). Objectivo: prepararem um projecto para potenciar o turismo ao longo da estrada nacional que liga Vilar Formoso a Aveiro.

O projecto é considerado “estruturante” para o concelho de Fornos de Algodres e para a região, como referiu à agência Lusa o presidente da autarquia, Manuel Fonseca. É a segunda mega reunião sobre o tema, depois de uma preparatória em Vouzela, em Dezembro.

O projecto de criação da rota turística envolve todos os municípios por onde a EN 16 passa e o objectivo é conseguir “um produto turístico que potenciasse tudo o que de bom existe” nos concelhos abrangidos.

O responsável referiu que a rota turística que está em preparação “é um produto muito idêntico” ao que já existe em relação à Estrada Nacional 2 (EN2).

Foto EN16 (Bodiosa, Viseu) CM Viseu

“Há algumas diferenças, uma vez que a EN16 é uma estrada mais pequena, que permite percursos mais pequenos, mas entendemos, tendo em conta o historial desta estrada, quando foi construída, e a importância que teve para esta região do interior, que devíamos potenciar este produto”, justificou.

O projecto, que também envolve a Infraestruturas de Portugal, permitirá que futuramente a EN16 faça parte das rotas turísticas nacionais e seja “um ponto de interesse” para os visitantes da região.

No caso de Fornos de Algodres, o presidente da autarquia lembrou que o percurso local da EN16 tem cerca de seis quilómetros e “todos eles são mesmo junto à vila”.

Foto De Aveiro a Vilar Formoso, 220km de N16 Cantoneiro/Wikipedia

“É um projecto que tem muitas pernas para andar e será importante não só para o concelho de Fornos de Algodres, mas também para os outros concelhos onde a EN16 passa”, disse, lembrando que no distrito da Guarda a via também atravessa os municípios de Celorico da Beira, Guarda, Pinhel e Almeida.

No âmbito da iniciativa, no início da próxima semana, em Viseu, será assinado um protocolo pelas Comunidades Intermunicipais de Dão Lafões, Aveiro e Beiras e Serra da Estrela.

A EN16 atravessa 14 municípios dos distritos de Guarda, Viseu e Aveiro e tem uma extensão de 220 quilómetros.

No projecto estão envolvidas as ​comunidades intermunicipais de Aveiro, Viseu Dão Lafões e Beiras e Serra da Estrela. E os municípios de Aveiro, Albergaria-a-Velha, Sever do Vouga, Águeda, Celorico da Beira, Fornos de Algodres, Guarda, Pinhel, Almeida, Viseu, Vouzela, Mangualde, Oliveira de Frade e São Pedro do Sul.