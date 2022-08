As eleições do Brasil e o dilema das escolhas trágicas

Por motivos políticos desencontrados, nenhuma alternativa superior surgiu no horizonte da nação. E não se diga que não houve tempo; tempo havia, mas as lideranças capazes e competentes, salvo exceções pontuais, repousam no comodismo da apatia.

As instituições democráticas não mais conseguem atender aos justos anseios de uma cidadania ativa e pulsante que, antes de solenidades imperiais, apenas quer — e exige — melhores e efetivas entregas políticas. Palavras e discursos já não bastam; é preciso fazer, descer ao chão da vida e impactar positivamente o dia-a-dia das pessoas. Sim, a sociedade em redes mudou a lógica do jogo. Em um mundo de informação instantânea, a política não mais dispõe de tempo para retardar fatos inconvenientes; a pressão é imediata e os danos, automáticos, podendo, em questão de instantes, levantar um maremoto de indignação popular. Nas urgências do hoje, a edição do jornal de amanhã perdeu a possibilidade de amaciar a narrativa para apaziguar ânimos. Tudo está mais direto e frontal.

Sem cortinas, a democracia — como experiência humana que é — está diferente; possui novas conformações e instrumentos. Podemos, aqui, adotar um tom romântico, lembrar exemplos de alta erudição política do passado e, assim, concluirmos que estamos em rota de retrocesso. Todavia, antes de juízos qualitativos, o fundamental é compreendermos o fenómeno em si que, em sua materialidade objetiva, apresentará virtudes e defeitos como toda e qualquer obra humana de dimensão política.

Ora, no tabuleiro do presente, o advento das redes sociais recriou assistemática forma de participação democrática direta; aqueles que pareciam não ter voz tiveram acesso a um meio fácil e livre para o exercício da crítica política; aliás, não se trata de mera crítica escrita, mas de uma expressão que permite o uso da própria voz com gravação de imagens, em cores e alta resolução, revolucionando, difusa e tantas vezes confusa, os instrumentos de pressão sobre a política constituída.

Ninguém pode tudo; sobretudo, ninguém pode sempre Otávio Mangabeira, engenheiro, professor e político brasileiro

No caso brasileiro, uma classe política frágil e desguarnecida pela erosão partidária ficou ainda mais exposta a dramas, insuficiências e inconstitucionalidades. A decadência do universo político (essencial à democracia) gerou a ascensão da litigiosidade constitucional, outorgando ao Supremo Tribunal poderes que, originariamente, não seriam seus. Por mais incrível que possa parecer, uma suprema caneta monocrática passou a valer mais do que maiorias absolutas conquistadas democraticamente no Parlamento. É lógico que o Congresso não pode tudo. Sobre o ponto, vale lembrar a sempre atual advertência do grande Otávio Mangabeira, “ninguém pode tudo; sobretudo, ninguém pode sempre”.

O fato é que, em uma democracia autêntica, as decisões políticas do Parlamento e a presunção de constitucionalidade dela decorrentes somente poderiam ser relativizadas em situações geneticamente extraordinárias, através de pronunciamentos colegiados e dialéticos da Corte Constitucional, diante de inarredável urgência circunstancial. Não é o que estamos vendo. E não será o banalizar da alta jurisdição constitucional que elevará o sentimento de justiça no Brasil.

Sobre o ponto, com larga experiência nos difíceis domínios do poder, a sabedoria de Henry Kissinger ensina que há situações de extraordinária ambiguidade que impõe ao “stateman” o dever de encontrar a vontade de agir e correr riscos em situações que apenas permite “choice among evils”. Eis, aí, o paradoxo trágico que a democracia pode impor aos cidadãos: uma eleição entre candidatos péssimos, sem boas opções competitivas razoáveis.

O que fazer, então? Simplesmente desistir e não ir votar? Tal fenómeno — como bem revelam a última eleição chilena e o recente pleito colombiano — está longe de ser desprezível, sublinhando profundo desinteresse popular no exercício cívico do voto. Estruturalmente, a falência moral dos partidos políticos é um tumor violento à saúde da democracia. Afinal, não há como ter política democrática alta com partidos baixos. E, onde há baixeza, é difícil surgir altura de procedimentos.

Agora, a culpa da decadência democrática é dos partidos, mas não só deles. Enquanto os cidadãos mais capazes e preparados abdicarem do dever de colaborar com a vida pública responsável, seguiremos a viver sob o império dos medíocres. As mudanças necessárias, definitivamente, não são fáceis e não acontecerão por milagres dos céus. Mais do que votar, democracia é prática diária, é participar da política, é ir além da crítica, é assumir a responsabilidade de ser brasileiro, é contribuir ativamente para a dignidade e decência do Brasil. Do contrário, iremos de mal a pior.

Ou será que já estamos lá?