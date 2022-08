UE vai suspender o acordo para a facilitação da emissão de vistos com a Rússia

A medida vai permitir reduzir substancialmente as entradas de turistas russos em território europeu, sem cortar a ligação da UE à sociedade civil da Rússia e àqueles que estão contra a guerra na Ucrânia, anunciou Josep Borrell.

A União Europeia vai suspender o acordo para a facilitação da emissão de vistos que assinou com a Rússia em 2007, anunciou o alto-representante para a Política Externa e de Segurança da UE, Josep Borrell, nesta quarta-feira, no final de uma reunião informal dos ministros dos Negócios Estrangeiros do bloco, em Praga.