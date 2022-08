Inflação abranda em Agosto mas continua alta, em 9%

Estimativa do INE revela ligeira desaceleração de Julho para Agosto. Variação do índice dos preços energéticos face a Agosto de 2021 é de 24%.

A taxa de inflação registou um ligeiro abrandamento em Agosto face a Julho. A diferença do índice de preços no consumidor em relação ao valor registado em Agosto do ano passado foi de 8,97%, quando, em Julho, a variação homóloga atingira um pico de 9,1%.

Ao divulgar na manhã desta quarta-feira uma primeira estimativa da inflação para Agosto, o Instituto Nacional de Estatística (INE) revela que a variação homóloga do índice de preços no consumidor (IPC) “terá diminuído para 9% em Agosto” (o valor exacto são os 8,97%). Será preciso esperar pelo dia 12 de Setembro para conhecer os dados definitivos.

Para já, as primeiras estimativas indicam que a variação comparativamente com o mês anterior terá sido de -0,3%.

Apesar deste recuo, o indicador continua num valor elevado, depois de, em Julho, ao chegar aos 9,1%, ter atingido o valor mais alto em 30 anos, desde Novembro de 1992.

O índice dos produtos energéticos continua a ser aquele em que a diferença anual é mais elevada. Em relação a Agosto do ano passado, a diferença no índice de preços é de 24,01% (em Julho, foi de 31,18%).

Já o índice que faz o retrato do índice dos preços dos produtos alimentares não transformados apresenta uma variação homóloga de 15,44%. Neste caso houve um agravamento, já que, em Julho, a diferença homóloga era de 13,22%.

O “indicador de inflação subjacente (índice total excluindo produtos alimentares não transformados e energéticos) terá registado uma variação de 6,5% (6,2% no mês anterior), registo mais elevado desde Março de 1994”, indica o INE.

O índice usado como referência para comparar as variações na inflação a nível europeu (o índice harmonizado de preços no consumidor, o IHPC) coloca Portugal com uma inflação de 9,4%, idêntica à de Julho.

Na zona euro, a inflação foi de 8,9%, tendo ascendido para o conjunto dos Estados-membros da União Europeia (UE), divulgou, por seu turno, o Eurostat esta manhã. França (6,8%), Malta (6,8%) e Finlândia (8%) registaram as médias mais baixas. No extremo oposto, Estónia, Letónia e Lituânia registaram inflação acima de 20%. No grupo de 27 Estados-membros da UE, 16 terminaram Agosto com uma inflação homóloga acima de 10%.