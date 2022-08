O 22 Volts volta a conectar Portugal, América Latina e África a partir da Central Eléctrica do Freixo

A terceira edição do encontro internacional de artes promovido pela Circolando decorre até sábado com Panaibra Gabriel Canda, Pilar Ronderos Mackenna, Pedro Vilela e Diego Aramburo, entre outros.

No Porto, a rentrée de artes performativas arranca já esta quinta-feira com o 22 Volts –​ Encontro Internacional de Artes, promovido pela CRL – Central Eléctrica, a sede da companhia Circolando, de André Braga e Cláudia Figueiredo, nas antigas instalações da Central Eléctrica do Freixo.