Em Silwan, as paredes são testemunhas dos palestinianos: “Amamos a nossa casa”

Os murais que representam os olhos de "testemunhas" foram pintados nas paredes das casas no bairro de Silwan, no leste de Jerusalém, a 26 de Agosto de 2022. As pinturas fazem parte de um projecto de arte pública chamado I Witness Silwan que tem como objectivo alertar para as demolições de casas e despejos de moradores palestinianos.

O projecto retrata os olhos de líderes locais e internacionais. Os murais, que foram pintados com o apoio do Conselho de Moradores de Batn al Hawa desde 2018 e criados por artistas, também destacam a violência policial global, incluindo assim representações do que se assemelha serem os olhos de vítimas como George Floyd e Alex Nieto, bem como os de Iyad al Hallaq, um jovem palestiniano com autismo que foi morto pela polícia israelita em Jerusalém a 30 de Maio de 2020.

Desde 2015, o centro tem trabalhado com artistas norte-americanos para criar e manter os murais. No total, já foram feitos cerca de 2.000 metros de graffiti e pinturas.

"Os olhos arregalados dizem às pessoas que as vemos e elas também nos deviam ver", disse Jawad Siyam, director do Madaa-Silwan Creative Center, à AP. Segundo o site do projecto, a mensagem que querem passar é: "Queremos dizer que estamos aqui — amamos a nossa terra e a nossa casa."

Os residentes palestinianos de Jerusalém Oriental enfrentam prisões, rusgas domiciliárias, demolições e ameaça de expulsão pelas forças israelitas.