Lisboa inaugura parque dedicado ao graffiti e arte urbana

O primeiro Street Park Art do país, e um dos poucos do mundo dedicado ao graffiti e à arte urbana, vai ser inaugurado este sábado, entre as 14h e as 19h, na Rua David Mourão Ferreira, na Freguesia do Lumiar. Localizado num jardim recentemente requalificado no Bairro da Cruz Vermelha, o desenvolvimento desta iniciativa tem como objectivo requalificar os bairros lisboetas e aproximar os artistas e os residentes destas zonas, explica ao PÚBLICO Hugo Cardoso, coordenador da GAU - Galeria de Arte Urbana, um projecto do Departamento de Património Cultural da Câmara Municipal de Lisboa.

A iniciativa desenvolvida pela GAU já tinha sido anunciada em 2019, na 3.ª edição do Muro - Festival de Arte Urbana de Lisboa, mas devido à pandemia celebra-se três anos depois a inauguração oficial do Street Park Art que já está aberto à comunidade. O parque de pintura livre oferece 14 muros para a realização de diferentes projectos artísticos e uma zona de prática desportiva, o Pump Track Skate, um percurso que consiste em lombas de diferentes tamanhos, o que permite adquirir velocidade, facilitando a realização de manobras manuais e saltos.

Com o patrocínio do Super Bock Group e o apoio da SGAL, que efectuou as construções de requalificação, foi possível criar um terreno com estruturas e equipamentos disponíveis para qualquer pessoa, aliado a um espaço verde para o lazer de todos, afirma o responsável. Para o futuro já estão a ser pensados mais projectos para desenvolver na cidade mas que ainda estão a ser mapeados com a ideia de criar uma dinâmica artística e regenerar os espaços da capital.

O evento arranca às 14h com uma intervenção artística de writers e um Dj Set, seguindo-se uma batalha de graffiti dos três finalistas escolhidos do concurso O Coruja para as Artes NFT Edition da marca Super Bock Coruja. Às 17h inicia-se a cerimónia de inauguração do espaço, com a presença do vereador da Cultura, Diogo Moura, e do coordenador da GAU, Hugo Cardoso. A celebração encerra com a entrega dos prémios aos concorrentes do concurso promovido pela Super Bock.

