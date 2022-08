Bolsonaro foi o alvo principal no primeiro debate e Lula escapa a pergunta sobre corrupção

O tema central do debate foi os direitos das mulheres, área em que Bolsonaro parte em desvantagem. O assunto foi mencionado numa primeira fase pelas candidatas presidenciais Simone Tebet e Soraya Thronicke, mas acabou por dominar todo o debate depois de um ataque do presidente à jornalista Vera Magalhães.

No primeiro debate televisivo para as próximas eleições presidenciais no Brasil, Jair Bolsonaro foi o principal alvo dos restantes candidatos, enquanto o actual Presidente se concentrou em Lula da Silva, que acabou por se esquivar a uma pergunta sobre corrupção.