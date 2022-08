Segunda, na TV: entre thrillers e música portuguesa, perguntamos por João Gilberto

CINEMA

Limite Vertical

AXN Movies, 11h35

Num drama familiar cheio de acção, Peter Garrett (Chris O'Donnell) é um jovem alpinista traumatizado num acidente em que se viu obrigado a sacrificar o pai para salvar a irmã, Annie (Robin Tunney). Enquanto esta decidiu seguir as pisadas do pai, Peter abandonou o alpinismo e afastou-se do mundo, procurando refúgio na fotografia. Três anos mais tarde, o destino vai juntar novamente os irmãos, quando Annie decide escalar o segundo pico mais alto do mundo.

Miss Sloane - Uma Mulher de Armas

Hollywood, 11h50

Elizabeth Sloane, uma poderosa lobista, está prestes a perceber que a vitória pode ter um custo demasiado elevado, quando, ao procurar um modo de alterar uma lei de controlo de armas, encontra o mais poderoso oponente da sua carreira. Jessica Chastain, Mark Strong, Gugu Mbatha-Raw, Michael Stuhlbarg, Alison Pill, Jake Lacy, John Lithgow e Sam Waterston dão vida às personagens deste thriller político dirigido por John Madden e escrito por Jonathan Perera.

Pedro e Inês

TVCine Edition, 19h55

A mais conhecida história de amor portuguesa, contada em três versões e séculos distintos: no passado, no presente e no futuro. Pedro e Inês reencontram-se através dos tempos, uma e outra vez. Mas, quaisquer que sejam as circunstâncias e a época em que vivam, o seu amor é impossível. António Ferreira dirige as actuações de Diogo Amaral e Joana De Verona, nos papéis dos amantes, nesta adaptação do romance A Trança de Inês, de Rosa Lobato de Faria.

Instinto Fatal

Fox Movies, 00h21

Quando uma antiga estrela de rock é brutalmente assassinada, na sua cama, com um picador de gelo, o caso é entregue Nick Curran (Michael Douglas), um detective com sérias tendências autodestrutivas. A principal suspeita é Catherine Tramell (Sharon Stone), uma sensual e manipuladora escritora de sucesso que descreveu a cena do crime num dos seus romances. Um dos thrillers definidores dos anos 1990, pela mão do não menos definidor Paul Verhoeven (Robocop; Soldados do Universo).

Jogo da Alta-Roda

Hollywood, 00h50

No início dos anos 2000, Molly Bloom gere, entre Los Angeles e Nova Iorque, um importante jogo de póquer, em que participa um grupo altamente exclusivo de celebridades de Hollywood, atletas, empresários e até mafiosos. Quase dez anos depois, é apanhada pelo FBI e irá defender-se das acusações. O reverenciado argumentista Aaron Sorkin (A Rede Social; Os Homens do Presidente) escreve e estreia-se na realização adaptando o livro da própria Molly Bloom. Jessica Chastain, Idris Elba, Kevin Costner e Michael Cera dão vida ao biopic.

DOCUMENTÁRIO

Onde Está Você, João Gilberto?

RTP2, 22h53

Neste documentário de atmosfera peculiar Georges Gachot segue na peugada do escritor alemão Marc Fischer, que empreendeu uma busca obsessiva pelo lendário fundador da bossa nova nomeado no título. Fischer descreve a sua viagem num livro, Hobalala, mas suicida-se antes da publicação. É uma busca misteriosamente pessoal pelo emblemático cantor para chegar ao âmago espiritual da bossa nova.

INFANTIL

Os Croods (V. Port.)

SyFy, 22h15

Os Croods são uma família pré-histórica que sempre viveu enclausurada na caverna que os viu nascer. Mas quando um acidente natural reduz o seu lar a pó, são forçados a empreender a sua primeira grande viagem em família. Uma comédia de animação para toda a família escrita e realizada por Kirk DeMicco e Chris Sanders, com as vozes de Mafalda Luís de Castro e Rui Porto Nunos, na versão portuguesa.

MÚSICA

Eléctrico

RTP1, 1h04

O Eléctrico resulta de uma parceria entre a RTP1 e a Antena 3 apostada em trazer aos nossos ecrãs os grandes valores da música nacional. À conversa, moderada por Henrique Amaro e Vanessa Augusto, segue-se a música ao vivo num formato onde duas bandas se defrontam. Neste episódio, o rock dos já veteranos Linda Martini encontra uma das bandas mais internacionais do panorama português, os Dead Combo.