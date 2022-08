Incêndios: fogo em Mondim de Basto é o único considerado preocupante

O incêndio que deflagrou no sábado à tarde em Mondim de Basto, distrito de Vila Real, era este domingo, pelas 8h, o único considerado preocupante pela Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC), mobilizando 247 operacionais.

As chamas lavram em área florestal e estão a ser combatidas com recurso a 75 veículos no terreno, de acordo com a informação publicada no site da ANEPC àquela hora.

No total, a Autoridade regista 225 fogos, que mobilizam 1533 operacionais, 489 viaturas e três aeronaves.

Há 188 incêndios em curso, com 953 operacionais envolvidos no combate, apoiados por 321 veículos e uma aeronave. Em conclusão estão 33 ocorrências.

No distrito de Vila Real ocorreram 20 fogos, local onde se encontram 573 operacionais e 170 veículos. No distrito de Braga, verificam-se 14 ocorrências, com 213 operacionais, 59 veículos e duas aeronaves.

Uma outra aeronave está a actuar no distrito do Porto, onde há 26 fogos combatidos por 102 operacionais, com recurso a 35 veículos.

Fogo na Senhora da Graça combatido por 246 homens, 74 viaturas e 1 avião

O incêndio que começou no sábado à tarde na Senhora da Graça, em Mondim de Basto, distrito de Vila Real, “mantém-se em curso, não circunscrito” e a concentrar um elevado número de meios.

No local, de acordo com o site da Autoridade Nacional da protecção Civil, estão 246 operacionais, auxiliados por 74 viaturas e um meio aéreo.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS), disse à Lusa que não há, neste momento, casas em risco.

Ainda no distrito de Vila Real, na senhora do Viso, Santa Marta de Penaguião, lavra um outro incêndio, também não circunscrito, que está a mobilizar 43 operacionais, 11 viaturas e dois meios aéreos.

Este incêndio começou no sábado, cerca das 23h45.

Também aqui, de acordo com o CDOS, não há, neste momento, casas em risco.