Adolescência: o que os pais querem dos filhos e o que os filhos querem dos pais

A adolescência é a fase de desenvolvimento mais temida pelos pais e a que normalmente suscita mais desafios, conflitos e ruturas. Entre as queixas mais comuns dos pais estão a rebeldia, o mau humor e a pouca recetividade a conselhos. Ou o facto de os adolescentes quererem passar o máximo de tempo possível com amigos, a pouca responsabilidade, desinteresse no estudo, a preguiça ou o desaprumo. Na maioria dos discursos de queixas parentais, iguais ou com variações, existe como pano de fundo uma grande dificuldade em comunicar. Em compreender. E, nos casos mais difíceis, em acolher. E é aqui que a adolescência se pode tornar verdadeiramente complicada.