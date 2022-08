Presidente da Liga dos Bombeiros: “Na Serra da Estrela, houve grupos que estiveram 12 horas sem missão”

Depois de a secretária de Estado da Protecção Civil, Patrícia Gaspar, ter negado descoordenação no terreno e admitido falhas no combate ao incêndio da Serra da Estrela, o Presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP) queixou-se que os operacionais foram transformados em bodes expiatórios. Em entrevista ao PÚBLICO, António Nunes reforça essa convicção, defendendo a criação de um comando único para resolver falhas de liderança nas frentes de incêndio e expondo preocupação com as elevadas temperaturas das próximas semanas.