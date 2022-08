Uma aventura nocturna em família

Na versão original, em francês, o título do livro é: Nous avons rendez-vous. Na inglesa e na portuguesa, os títulos são mais explícitos, mas não deixam de manter o mistério e o suspense da história. Respectivamente, The Night Walk e Pela Noite fora. Traduções felizes.

O início: “Esta noite, a mamã abriu a porta do nosso quarto e sussurrou: — Acordem, meninos, temos de ir para chegarmos a tempo!”

Era uma bela noite de Verão e as crianças seguiram os pais, abandonando a aldeia adormecida, descobrindo como os olhos se adaptam ao escuro e desfrutando de sensações até ali não experimentadas: “Aquilo que nos surpreende primeiro, ao passearmos pelo campo, é o aroma intenso da erva seca e o canto ritmado dos grilos. A pouco e pouco, os nossos olhos habituam-se à escuridão e a paisagem revela-se.”

Foto “Vestimo-nos sem trocar palavra, ainda com os olhos meio fechados. Não dormimos quase nada: uma hora ou duas, no máximo” Marie Dorléans

Segue-se a consciência do silêncio, a brincadeira com o reflexo da Lua num lago, o espanto com as estrelas. “O imenso céu estrelado tira-nos o fôlego.”

Um livro que cultiva o prazer e a emoção do contacto com a natureza, da aventura e do desconhecido. Uma história sobre luz e escuridão que convoca todos os nossos sentidos para o deslumbramento com o meio natural. Um elogio poético à contemplação.

A autora, formada na Escola de Artes Decorativas de Estrasburgo, dedica o livro ao seu pai, “um caminhante incansável”.

As imagens quase nos hipnotizam, convidam-nos a explorá-las uma e outra vez e a sempre descobrir novos pormenores.

Foto “Deixamos a estrada. O caminho sobe suavemente a encosta do vale. De repente, surge um comboio: rodas a chiar, carruagens a abanar. Depois, nada. Regressa o silêncio profundo.” Marie Dorléans

Marie Dorléans descreveu ao site FranceInfo a técnica usada na criação deste álbum: “Misturei desenho a lápis e tinta azul. A decoração e as personagens foram feitas a lápis, para poder detalhar o desenho com subtileza.” A noite foi desenhada à parte, com mais liberdade, “aproveitando a espontaneidade oferecida pela tinta para criar profundidades que permitam imitar as nuances do céu”.

Pela Noite fora venceu o Prémio Landernau de melhor livro infantil em 2019. Uma distinção criada em 2013 e que premeia anualmente um livro escrito em francês para crianças dos três aos oito anos. A escolha recai sobre obras que se notabilizem “pelas qualidades gráficas e editoriais e que tratem de temas que contribuam para iniciar a criança na descoberta do mundo e de si própria”.

Foto “Avançamos com cuidado, embalados pelo sussurro das folhas, quando de repente...” Marie Dorléans

O New York Times e a New York Public Library consideraram Pela Noite fora um dos melhores livros infantis ilustrados do ano passado.

O deslumbramento maior ocorre depois de a família trepar as rochas e chegar ao topo da colina: “— Uaaaau!”

Pela Noite fora Texto e ilustração: Marie Dorléans

Tradução: Susana Cardoso Ferreira

Revisão: Joaquim E. Oliveira

Paginação: Raquel Silva

Edição: Fábula/Penguin Random House

40 págs., 14,95€

