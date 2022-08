Telavive, a cidade da utopia, da Bauhaus e das noites loucas

Israel é Israel. Telavive é “outro país”. Há esplanadas e discotecas cheias quase todas as noites, praias de água morna, museus de arte e património Bauhaus. O “povo mais impaciente do mundo” criou em Telavive um refúgio onde celebrar a vida 24 horas por dia.

“Quando vou a Telavive sinto que vou para outro país”, há-de contar Tal Laktush, do departamento de marketing do Ministério do Turismo de Israel. “É tão diferente, tão vibrante e jovem. Jerusalém é mais calma, mais espiritual”, compara quando o encontramos em Jerusalém, três dias depois de chegarmos a Israel. “Basta conduzires uma hora e estás noutra realidade.”