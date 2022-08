Presidente da República promulga fim da obrigatoriedade de máscaras nos transportes públicos

O Presidente da República promulgou esta sexta-feira o diploma que põe fim à obrigatoriedade do uso de máscaras nos transportes públicos no âmbito da pandemia de covid-19, informou a Presidência da República. A medida tinha sido anunciada no final do Conselho de Ministros desta quinta-feira.

“O Presidente da República promulgou hoje o diploma que altera as medidas aplicáveis no âmbito da pandemia da doença covid-19”, lê-se no site da Presidência. A entrada em vigor do fim da obrigatoriedade do uso de máscaras nos autocarros, comboios, táxis, TVDE e aviões está dependente da publicação do diploma em Diário da República, o que pode acontecer ainda esta sexta-feira.

As máscaras deixam também de ser obrigatórias nas farmácias, mas continuam a ter de se usar nos hospitais e lares de idosos.

Segundo a ministra da Saúde, Marta Temido, há uma “tendência estável de casos” covid-19 e condições para acabar com obrigação do uso de máscaras nos transpores públicos. A governante ressalvou, no entanto, que continua a ser necessário usar máscara nos hospitais e em lares de idosos.

“Mantém-se a obrigatoriedade de utilização de máscaras em estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde, face à particular exposição das pessoas que a eles recorrem, e nos estabelecimentos residenciais para idosos e estruturas semelhantes”, sublinhou.

O Conselho de Ministros aprovou também o prolongamento da situação de alerta – nível mais baixo de resposta a situações de catástrofes da Lei de Base da Protecção Civil – em Portugal até às 23h59 do dia 30 de Setembro.