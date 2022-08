Investigação conclui que Rússia tem pelo menos 21 campos de detenção com valas comuns em Donetsk

A investigação dos EUA e Universidade de Yale concluiu que os locais começaram a ser utilizados pelas tropas russas em Março para a detenção de civis e prisioneiros de guerra ucranianos. As imagens de satélite revelaram indícios do que parecem ser valas comuns na cidade de Volnovakha, perto da vila de Olenivka.

Uma investigação do Departamento de Estado dos Estados Unidos e da Universidade de Yale identificou pelo menos 21 locais de detenção, classificados pelo relatório como “campos de filtragem”, na região de Donetsk, no Leste da Ucrânia. Segundo o documento, estes locais estão a ser utilizados pelas tropas russas ou separatistas pró-russos para deter, interrogar ou deportar civis e prisioneiros de guerra ucranianos, utilizando técnicas que violam o direito internacional humanitário.

O relatório identificou quatro tipos de centros no sistema de filtragem: de registo, detenção, interrogatório secundário e detenção. Dependendo dos casos, os detidos podem ser forçados a viver fora dos territórios ucranianos ocupados pelas tropas de Moscovo, ser presos ou até deportados para a Rússia, escreve o jornal New York Times.

A par disto, a análise das imagens de satélite, apontou indícios de possíveis valas comuns na cidade de Volnovakha, perto da vila de Olenivka, uma vez que o terreno havia sido “remexido”.

O surgimento das alegadas valas antecedeu o ataque ao estabelecimento prisional de Olenivka, no dia 29 de Julho, que matou 53 prisioneiros de guerra ucranianos. As primeiras imagens, que surgiram no 11 de Abril, já revelam uma cova que os prisioneiros escavavam em turnos, escreve o jornal. No dia 27 de Julho surgiu uma segunda porção de terra escavada.

“Pedimos novamente à Rússia que interrompa imediatamente as operações de filtragem e deportações forçadas e forneça a observadores independentes externos acesso às instalações identificadas e locais de realocação de deportação forçada dentro das áreas controladas pela Rússia na Ucrânia e dentro da própria Rússia”, afirmou o Departamento de Estado em comunicado.

De acordo com o New York Times, que analisou imagens de satélite das empresas Maxar Technologies e Planet Labs, entre os dias 18 e 21 de Julho surgiram “mudanças notáveis no solo” do lado sul da prisão. Nesta fase, as covas tinham entre dez e 16 metros de comprimento e seis a sete de largura, mas mais tarde acabaram por ser alongadas. Contudo, não ficou claro se eram sepulturas.

A pesquisa entre Yale e o programa Observatório de Conflitos, criado em Maio pelo Governo norte-americano para documentar crimes de guerra levados a cabo pelas forças russas e separatistas na Ucrânia, afirmou que o centro de Volnovakha estava a ser utilizado como centro de detenção de longo prazo para manter civis e prisioneiros de guerra que se renderam após o cerco à fábrica de siderurgia de Azovstal, em Mariupol. As actividades “de filtragem” parecem ter começado no final de Março – dois meses antes da captura da cidade portuária pelas tropas russas – e continuam desde então.

Esta semana, três militares do Batalhão Azov revelaram que haviam sido interrogados, ameaçados e detidos pelas forças russas, mas acrescentaram não saber onde estavam. Acabaram por ser libertados numa troca de prisioneiros com Moscovo.

Foto Os campos estão a ser utilizados desde Março para a detenção de civis e prisioneiros de guerra ucranianos Maxar Tecnologies/ Via Reuters

A estas declarações, a investigação acrescenta que em Volnovakha a existência de relatos de tortura e violência, nomeadamente espancamentos, assim como falta de água, alimentos, condições de higiene de celas sobrelotadas.

Perante as conclusões, o Departamento de Estado norte-americano declarou que iria doar nove milhões de dólares (valor semelhante em euros) para “futuros processos legais civis e criminais, seja na Ucrânia, por meio de mecanismos internacionais, ou em países terceiros que estabeleceram jurisdição”.

“O Presidente [Vladimir] Putin e seu Governo não poderão continuar estes abusos persistentes impunes”, sinalizou, para acrescentar que os Estados Unidos e os aliados “não ficarão em silêncio” perante estas acções.

Esta não é a primeira vez que são encontrados locais de detenção nas regiões ucranianas controladas por Moscovo. Em Junho, o Conselho Nacional de Inteligência dos Estados Unidos, divulgou um relatório onde dizia ter identificado 18 possíveis locais no Leste da Ucrânia, utilizados para os mesmos fins de Volnovakha.