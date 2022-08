A intensa ausência de Ana Luísa Amaral numa Feira do Livro do Porto dedicada à poesia

A Feira do Livro do Porto abre esta sexta-feira nos jardins do Palácio de Cristal com uma edição centrada na poesia, e que tem como figura central Ana Luísa Amaral, que morreu no passado dia 5 de Agosto, aos 66 anos, tendo ainda participado, apenas uma semana antes, na conferência de imprensa que a autarquia promoveu para apresentar o programa que há muito decidira dedicar-lhe.