Guia para navegar nos aumentos do preço do gás

O anúncio da EDP Comercial de que pretende agravar as facturas de gás dos seus clientes em média em 30 euros a partir de Outubro espelha o período de instabilidade e incerteza do mercado energético a nível internacional. O aumento (válido por três meses) anunciado pela empresa que lidera o segmento residencial no mercado liberalizado vai coincidir com a actualização das tarifas reguladas fixadas pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), que definiu uma actualização de 8,2% para os preços entre 1 de Outubro e 30 de Setembro de 2023. O PÚBLICO explica-lhe a diferença entre estes dois regimes de comercialização.