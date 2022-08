Ucrânia: a guerra de poucas semanas já vai em seis meses

Lugansk, Kharkiv, Bucha, Irpin, Mariupol, Severodonetsk, Kherson, Donetsk, Zaporijjia. Estas são apenas as localidades mais conhecidas entre os milhares de pontos do mapa da Ucrânia que, nos últimos seis meses, foram alvo das bombas e dos tanques russos, e que engrossaram uma lista de capítulos de um livro sombrio sem epílogo à vista.



Desde a fracassada “guerra-relâmpago” para tomar Kiev, passando pelo horror do que ficou a descoberto nos seus arredores, pelo interminável cerco à siderurgia de uma cidade que já nem existia, pela batalha pelo acesso ao mar, pela reorientação da estratégia do conflito para o Donbass ou pela “roleta-russa” em redor de centrais nucleares, muito aconteceu desde o dia 24 de Fevereiro, quando o Exército da Federação Russa iniciou a invasão da Ucrânia.



E se a movimentação de peças, de parte a parte, parece dar conta de que a tendência do conflito é para a sua cristalização no Leste e no Sul da Ucrânia, os ataques esporádicos ucranianos dos últimos dias na Crimeia anexada podem dar a sensação de que está aí à vista um novo capítulo.



Enquanto os ucranianos resistem e os russos insistem, transformando uma guerra que era suposto durar dias ou semanas num conflito de (mais de) seis meses, os olhos deles e dos europeus já estão a ver mais à frente: o Inverno está aí à porta.