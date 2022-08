Nova série: RTP2 leva-nos a A Pedalar pelo Japão “desconhecido”

“Pedale por paisagens inspiradoras do Japão, conheça os locais e descubra tradições vivas de um Japão desconhecido”. É com este convite sugestivo que a NHK, a estação pública nipónica, apresenta a sua série documental A Pedalar pelo Japão​, que pode agora ser acompanhada na televisão em Portugal.

A estreia está marcada para esta quarta-feira na RTP2, onde 16 episódios – com aproximadamente 50 minutos cada – serão transmitidos de segunda a sexta-feira.

A série percorre a imensa variedade de paisagem e clima desta nação insular, conhecida pelas suas práticas culturais, artísticas e de vivência únicas no mundo – algumas icónicas, muitas outras desconhecidas de boa parte do mundo.

A bicicleta, nem muito veloz nem demasiado lenta, é eleita como o melhor meio para fugir ao lugar-comum dos guias turísticos e revelar a autenticidade deslumbrante e milenar do Império do Sol Nascente, mergulhando em cenários de cortar a respiração e indo ao encontro das gentes de cada local, que partilham com os ciclistas os seus hábitos e tradições.

Os guias desta temporada da série são dois experimentados ciclistas. Um é o australiano Zac Reynolds, que mostra as suas viagens como Zig Zag Zac no Instagram, vive no Japão há mais de duas décadas e, além de pedalar muito por todo o país, trabalha para um fabricante de bicicletas na ilha de Honshu, como assinala a NHK.

O outro é Michael J. Rice, natural dos EUA e que também vive no Japão há mais de duas décadas, uma celebridade do ciclismo no país, não só por causa da televisão mas também pela sua defesa intransigente do uso da bicicleta – “ele mudou para uma vida sem automóvel e só-bicicleta em 1990”, está ligado a diversas organizações de divulgação do ciclismo e do cicloturismo, participou em (e venceu) várias provas e modalidades de ciclismo, é porta-voz de um marca neo-zelandesa de bicicletas, como se resume no seu CV. Aliás, é até proprietário de um café temático das duas rodas, em Okinawa, o Cycling Gipsy Cafe.

A série começa com uma jornada de 370 quilómetros, com passagem por Kochi e pelo rio Shimanto. Nos próximos capítulos, o “pelotão” andará, entre outras paragens, “pelos verdes luxuriantes da Primavera no monte Fuji, Hokkaido florido, as profundas florestas montanhosas de Nikko e a antiga cidade de Quioto”, anuncia a RTP, que agenda o programa para emissão em redor das 20h42.