Elogio do profissionalismo

Depois do documentário — o muito recomendável Operação Resgate na Tailândia, em streaming no Disney Plus — surge a versão “ficcionada” do resgate da equipa de futebol júnior tailandesa que a monção prendeu numa caverna por um grupo sui generis de mergulhadores especializados. É uma versão algo “nado-morta” — não estamos, atenção, a falar da qualidade do filme; apenas do facto de Thirteen Lives ter sido apanhado na aquisição do estúdio MGM pela Amazon e ter sido “desviado” para um lançamento em directo na Amazon Prime Video, a não ser num punhado de países dos quais (como já é habitual) Portugal não faz parte.