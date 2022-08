Ministra da Justiça recusa aumentar penas de incendiários

Houve menos 12% de incêndios rurais do que nos dez anos anteriores, mas mais 30% de área ardida, revelam dados do Instituto de Conservação da Natureza e da Floresta.

A ministra da Justiça, Catarina Sarmento e Castro, discordou esta terça-feira de um eventual agravamento das penas aplicadas aos autores de incêndios.

“Creio que a pena está neste momento ajustada”, afirmou Catarina Sarmento e Castro, que falava em Coimbra. A governante adiantou que tem “ouvido várias intervenções de dirigentes dos próprios órgãos de polícia criminal”, incluindo da Polícia Judiciária, e que todos eles “têm manifestado esta mesma opinião”. O crime de incêndio é punido com uma pena que pode ir de três a 15 anos de prisão, quando do acto criminoso resultar a morte de alguém.

“O que estamos a fazer, por um lado, é a trabalhar na prevenção” dos incêndios rurais, referiu, indicando que, por outro lado, o Governo está “a investir em cada vez mais meios” na investigação deste tipo de crime, tanto para a Polícia Judiciária como para a GNR. Já no mês passado o ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, tinha manifestado uma posição idêntica após o líder do Chega, André Ventura, ter defendido que os incendiários devem ser considerados terroristas e ter sugerido a prisão perpétua – que não existe no ordenamento jurídico português – para estes casos.

A área ardida em Portugal devido aos incêndios deste ano já ultrapassou os 100 mil hectares, segundo os mais recentes dados do Instituto da Conservação da Natureza e da Floresta (ICNF). Os dados provisórios obtidos até esta terça-feira, obtidos com base no Sistema de Gestão de Informação de Incêndios Florestais, registam a queima de 103.332 hectares, 51% dos quais de povoamentos florestais, 39% de matos e 10% de área de agricultura. Desde o início do ano até hoje já foram registadas 9.100 ocorrências.