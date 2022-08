As piores tendas do festival Paredes de Coura sobrevivem nesta conta de Instagram

Estava Tiago Freitas a passear pelo campismo do Vodafone Paredes de Coura quando as "imensas tendas completamente despedaçadas" com que se cruzou lhe deram uma ideia. Inspirando-se na conta de Instagram @shittentsofglastonbury​, que mostrou ao mundo os piores abrigos de Glastonbury, o jovem de Paços de Ferreira decidiu partilhar fotografias das tendas mais caricatas que ia vendo, para “recordar o Paredes e tornar os dias de chuva mais toleráveis”. E encontrou um pouco de tudo: muita lama, graffitis, tendas com fita cola ou ao lado das casas de banho.

Nascia assim, a 15 de Agosto, um dia antes do arranque oficial do festival, a conta @shittentsofparedesdecoura. Actualmente com 35 publicações, mostra o que o jovem de 20 anos viu durante os dias em que acampou na Praia Fluvial do Taboão, entre 13 e 21 de Agosto. Uma experiência no "couraíso" que foi “bastante divertida”, mas também “cansativa” e “stressante”, diz, sobretudo porque nem sempre foi fácil aceder a serviços como carregar o telemóvel ou conseguir ter assistência médica para "prestar auxílio" a pessoas que ficaram com covid-19 durante o festival.

Foi a segunda vez que o jovem “apaixonado por música” foi ao festival. Sobre a edição deste ano, "é difícil escolher apenas um [concerto]", confessa, mas gostou muito de “Conjunto Corona, L'Imperatrice e Beach House”. O regresso no pós-pandemia também tem um sabor especial. Aliás, a boa disposição sentiu-se em todo o acampamento, onde “havia sempre alguém a gritar o nome de cidades como 'Porto' ou 'Gondomar' e todos os acampamentos vizinhos começavam a gritar também".

Embora tenha pensado encerrar a conta após o festival, Tiago afirma que irá continuar a publicar “até não ter mais conteúdo “, uma vez que “imensas pessoas continuam a mandar fotos" de tendas que iam encontrando.

Texto editado por Amanda Ribeiro