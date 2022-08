Iate de oligarca russo foi leiloado em Gibraltar, mas Kiev não recebe lucros

Um iate avaliado em 75 milhões de euros, de um bilionário russo, foi esta terça-feira leiloado em Gibraltar — a primeira venda deste género desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, há seis meses.

O iate Axioma foi apreendido pelas autoridades de Gibraltar a 21 de Março, depois de a instituição bancária norte-americana JP Morgan ter afirmado que o alegado proprietário, o oligarca Dmitry Pumpyansky, não tinha cumprido as condições de um empréstimo de 20 milhões de euros.

O navio de 72 metros foi leiloado pelo Tribunal do Almirantado de Gibraltar através de um sistema de licitações online na manhã desta terça-feira. De acordo com o El País, é provável que não se chegue a saber quem comprou o iate nem qual o valor da venda.

Houve um “aumento inesperado de compradores em todo o mundo”, disse Nigel Hollyer, que conduziu o leilão, em entrevista ao The Guardian.

O navio tem seis deques e seis cabines onde podem dormir 12 pessoas, uma piscina, um spa, cinema 3D, equipamento para desportos aquáticos e uma tripulação de 20 pessoas a bordo.

Segundo avançou a Reuters, a JP Morgan emprestou 20,5 milhões de euros à empresa Pyrene Investments, com sede nas Ilhas Virgens britânicas, conhecido paraíso fiscal, detida pela Furdberg Holding de Dmitry Pumpyansky, que era o fiador do empréstimo de milhões.

Após ter transferido as suas acções na Furdberg Holding para terceiros a 4 de Março, poucos dias depois do início da guerra, fazendo a Pyrene Investments entrar em incumprimento, foi também sancionado e o reembolso do empréstimo ficou em suspenso.

De acordo com a revista Forbes, o bilionário russo tem uma fortuna estimada em dois mil milhões de dólares. Desde o início da guerra já foi sancionado pelo Reino Unido e pela União Europeia por fazer parte “do círculo interno de Vladimir Putin”, cita o El País.

Até Março deste ano foi proprietário e director da OAO TMK, fabricante e fornecedora global de tubos de aço para a indústria de petróleo e gás — por exemplo, da gigante da energia russa Gazprom.

O Axioma é o primeiro iate de luxo que se sabe ter sido apreendido e leiloado desde que as nações ocidentais começaram a impor sanções e confiscar bens aos oligarcas russos.

Ainda que a JP Morgan tenha recusado comentar o caso, deverá exigir os 20,5 milhões de euros para o pagamento da dívida que Dmitry Pumpyansky deixou, avançou a Reuters. O destino do restante lucro gerado pela venda, caso exista, será decidido pelo tribunal.

Apesar dos apelos de Kiev, e ainda que os líderes britânicos e norte-americanos tenham mostrado a intenção de usar o dinheiro da venda de bens de oligarcas russos para ajudar a reconstruir a Ucrânia, fonte do Governo de Gibraltar informou a Reuters de que os (possíveis) lucros seriam provavelmente congelados, após determinadas as prioridades de cobrança de credores como a JP Morgan, e não entregues a outra pessoa que não o oligarca.