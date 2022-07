Gazprom anuncia novo corte drástico nas entregas de gás à Europa

O grupo russo Gazprom anunciou hoje que vai reduzir drasticamente, a partir de quarta-feira, o fornecimento de gás russo à Europa através do gasoduto Nord Stream, justificando a redução com a manutenção de uma turbina. “A capacidade de produção da estação de compressão Portovaïa passará para 33 milhões de m3 diários em 27 de Julho às 07h00” (05h00 em Lisboa), indicou a Gazprom, ou seja, cerca 20% da capacidade do gasoduto contra os 40% actuais. A decisão foi anunciada na conta da Gazprom no Telegram.

A Rússia já tinha reduzido por duas vezes o volume das suas entregas, em Junho, alegando que o gasoduto não pode funcionar normalmente sem uma turbina que está em reparação no Canadá e que não foi entregue à Rússia por causa das sanções impostas pelo Ocidente a Moscovo na sequência da invasão russa da Ucrânia. Desde então, a Alemanha e o Canadá concordaram em recuperar o equipamento para a Rússia, mas a turbina ainda não foi entregue.

Para Berlim, trata-se de uma decisão “política” e um “pretexto” para pressionar os países ocidentais, no contexto do conflito na Ucrânia.

O presidente russo, Vladimir Putin, já tinha avisado que se a Rússia não recebesse a turbina em falta, o gasoduto passaria a funcionar a 20% da sua capacidade a partir desta semana devido à manutenção em breve de uma segunda turbina.

O gasoduto Nord Stream liga a Rússia à Alemanha, através do Mar Báltico e tem, segundo a Gazprom, uma capacidade para 167 milhões de m3 diários. Vários países dependem bastante dos recursos energéticos russos.

Os países ocidentais acusam Moscovo de se servir disso em retaliação às sanções adoptadas após a ofensiva russa na Ucrânia. Por sua vez, o Kremlin diz que as sanções estão na origem dos problemas técnicos na infra-estrutura de gás e que a Europa é atingida pelas medidas que impôs à Rússia.

Num comunicado anterior divulgado esta segunda-feira, a Gazprom já tinha indicado que a entrega da primeira turbina estava bloqueada, apontando “problemas” devido a “sanções da União Europeia e do Reino Unido”.