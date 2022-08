José Eduardo dos Santos: corpo do antigo Presidente chega hoje a Luanda

O Governo de Angola anunciou que chegam este sábado à tarde a Luanda os restos mortais do antigo Presidente da República, José Eduardo dos Santos, que morreu a 8 de Julho, em Barcelona, Espanha.

“O executivo angolano torna público que chegam na tarde deste sábado a Luanda os restos mortais do antigo Presidente da República, José Eduardo dos Santos, falecido no passado dia 8 de Julho em Barcelona, Reino de Espanha”, lê-se no comunicado enviado hoje pelo Governo de Angola.

A nota refere ainda que “a data e o programa das exéquias serão oportunamente comunicados”.

A trasladação do corpo do antigo Presidente angolano tem estado envolvida em polémica devido ao diferendo entre alguns membros da família de José Eduardo dos Santos e o actual Governo angolano.