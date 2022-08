Corpo de José Eduardo dos Santos já chegou a Luanda

Restos mortais do ex-Presidente angolano recebidos no aeroporto da capital angolana por políticos e militares. Corpo será entregue à viúva e aos filhos que teve com José Eduardo dos Santos.

O corpo de José Eduardo dos Santos, antigo Presidente de Angola, que morreu a 8 de Julho, em Barcelona, aos 79 anos, chegou este sábado a Luanda, depois de ter sido transportado num voo da companhia aérea nacional TAAG.

Os restos mortais do antecessor de João Lourenço foram recebidos no Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro debaixo de um forte dispositivo de segurança, incluindo pessoal militar, e por membros da comissão responsável pela organização de um funeral de Estado, entre outras personalidades políticas do MPLA.

A primeira pessoa a sair do avião foi Ana Paula Santos, ex-primeira-dama, que tinha à sua espera vários ministros. Os três filhos de José Eduardo dos Santos e da viúva também vinham no avião. Um deles trazia um retrato do pai, em tamanho A3.

No momento da retirada do caixão da aeronave todos os presentes se mantiveram num silêncio apenas quebrado pelo barulho forte do gerador da TAAG.

Em declarações aos jornalistas que se apinharam na pista de aterragem do principal aeroporto da capital para acompanhar o momento, Marcy Lopes, ministro da Administração do Território, confirmou que o corpo, assim como as coroas de flores brancas oferecidas à família serão transportados para a residência oficial de José Eduardo dos Santos, no bairro Miramar.

Questionado sobre a data do funeral de Estado, o ministro limitou-se a dizer que o Governo angolano vai “comunicar atempadamente o dia e o procedimento das exéquias fúnebres”.

“Os próximos dias serão reservados para o tratamento das questões administrativas e regulares inerentes a um processo como este, que merece ser tratado com todo o cuidado e atenção”.

Segundo o PÚBLICO apurou, o funeral só deverá ter lugar na semana que começa no dia 28 de Agosto, com as cerimónias a durarem mais alguns dias.

O processo de trasladação do corpo do antigo Presidente angolano tem estado envolvido em enorme polémica, devido ao braço-de-ferro entre alguns membros da sua família e o actual Governo angolano.

Uma das facções, que inclui Tchizé dos Santos e os irmãos mais velhos, opõe-se à entrega dos restos mortais a Ana Paula dos Santos e contesta a decisão de quarta-feira de um tribunal da Catalunha, que decidiu nesse sentido.

Ao mesmo tempo, rejeitam a realização de um funeral de Estado antes das eleições agendadas para o próximo dia 24 de Agosto para evitar aproveitamentos políticos por parte do Presidente João Lourenço.